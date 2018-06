Eisenbahn vor und hinter der Mauer: Neue Dauerausstellung im DB Museum!

Nächster Höhepunkt folgt

Sie erzählt die Historie der Eisenbahn in Deutschland vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Fall der Mauer. Museumsdirektor Dr. Oliver Götze: „Unsere Ausstellung zeigt die Geschichte der Eisenbahn in Ost und West in einem ganz neuen Licht. Im Mittelpunkt stehen nicht die Unterschiede der beiden Staatsbahnen, sondern die Lösungen, die Bundesbahn und Reichsbahn auf ähnliche gesellschaftliche Herausforderungen fanden: Wie wurde jeweils auf die Konkurrenz der Straße, auf die Ölkrise, auf die Digitalisierung reagiert? In der neuen Ausstellung erfahren Sie es!“Die Wiedereröffnung des modernisierten Ausstellungsbereichs ist ein neuer, weiterer Höhepunkt im Nürnberger Stammhaus. Hierfür wurde umfassend saniert und umgestaltet. Fast zwei Jahre lang arbeitete das Museumsteam daran. Auf 700 Quadratmetern kommen nun zahlreiche Objekte und Dokumente zum Einsatz, die bisher in Depots und Archiven in ganz Deutschland schlummerten.Dazu gehören etwa nie vorher gezeigte Modelle von Fahrzeugen der DDR-Reichsbahn, das Architekturmodell eines Teils des Berliner Außenrings oder auch kuriose Exponate wie der Schellenbaum des Bundesbahn-Orchesters Wuppertal. Präsentiert werden die über 600 Dokumente und Objekte in einer wegweisenden Architektur.Ausstellungsleiter Dr. Rainer Mertens: „Die transparenten Bauelemente, die kaum rechte Winkel aufweisen, schaffen ein völlig neues Raumgefühl.“Die Besucher können sich auch an zahlreichen interaktiven Stationen spielerisch mit der deutsch-deutschen Bahngeschichte beschäftigen. So gibt es beispielsweise einen Test, ob das eigene Reaktionsvermögen für eine Einstellung in den Eisenbahnerdienst ausgereicht hätte.Ein weiterer Höhepunkt folgt bereits Ende Juli 2018: Mit den wegweisenden Dieseltriebzügen „TransEuropExpress“ (VT 11.5) und „Vindobona“ (VT 18.16) werden ab 26. Juli 2018 erstmals zwei Legenden der Schiene gemeinsam auf dem Nürnberger Museumsgelände zu sehen sein. Beide Fernverkehrszüge waren maßgeblich für die Entwicklung des Schienenverkehrs der 1950er und 1960er Jahre in Ost und West.