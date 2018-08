El Muro feat. Juan Villarreal

Einer der führenden argentinischen Sänger in Begleitung einer jungen norwegisch-argentinischen Tango-Formation



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Juan Villarreal, geboren in Patagonien, Argentinien, ist einer der führenden argentinischen Tango Sänger. Er ist bekannt für seine emotionalen Auftritte und seine poetischen Töne, während er die Zuhörer mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz ergreift. Juan Villarreal ist Stammsänger des bekannten Orquesta El Arranque.Begleitet wird er von El Muro Tango. El Muro ist eine norwegisch-argentinische Fusion fünf junger Musiker. Das Quintett arrangiert ausdrucksstarke Tangos, Walzer, Milongas und Candombes aus der goldenen Ära des Tango Argentino und würzt diese raffiniert mit Elementen aus dem Jazz und Moderner Musik. Für Tänzer ideal zum Tanzen und für Musikliebhaber einfach zum Genießen.Gegründet im November 2016 gaben „El Muro“ ihr Argentinien-Debut im März 2018, wo sie in den bekanntesten Tangolokalen La Viruta, Salón Canning, Usina del Arte und anderen Veranstaltungsorten in Buenos Aires und Patagonien spielten. Neben regelmäßigen Auftritten in Deutschland sind sie auch in der Schweiz, in Italien, Holland, England, Schweden, Dänemark und Norwegen aktiv. „El Muro“ sind mit ihrem besonderen musikalischen Ausdruck und ihrer intensiven Bühnenpräsenz sind sie in kurzer Zeit zu einer begehrten Band bei Musikliebhabern und Tangotänzern geworden.Vorverkauf auf www.reservix.de www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Präsentiert von Corazon de Tango auf Radio Z 95,8 MHz. Mit freundlicher Unterstützung des Ingenieurbüro Tobias Ritzer.