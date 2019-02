Endspurt beim Fasching 2019: Die letzten tollen Tage nutzen!

REGION (pm/vs) - Jetzt ist es soweit, das letzte verlängerte Faschingswochende steht vor der Türe. Wer die Chance auf unbeschwerten Karnevalspaß nicht nutzt, muss wieder ein Jahr warten.

Donnerstag, 28. Februar

Freitag, 1. März

Samstag, 2. März

Sonntag, 3. März

Rosenmontag, 4. März

Faschingsdienstag, 5. März

Der MarktSpiegel hat Infos gesammelt, wo die angesagtesten Feiern stattfinden. Höhepunkt sind neben dem Weiberfasching vor allem die letzten tollen Tage am Rosenmontag und am Faschingsdienstag.• Weiberfasching des SCC um 20 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Weibersitzung derNürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 20.11 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• „Ladies Night“ der FG Grün-Weiß Wendelstein e.V. um 19.30 Uhr in der Waldhalle Großschwarzenlohe, Erlenstraße 30• Weiberfasching der KG Langenzenn 2002 e.V. um 20 Uhr im Saalbau Grauer Wolf, Schreiberstorberg 5 in Langenzenn• Weiberfasching der Cyrenesia um 20 Uhr beim ASV Zirndorf, Schwabacher Straße 51• Weiberfasching der FG Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 20.11 Uhr im Gutmann am Dutzendteich, Bayernstraße 150• 4. Gardetreffen der Brucker Gaßhenker um 19.30 Uhr in der Eichendorffschule, Bierlachweg 11 in Erlangen• Prunksitzung des SCC um 19 Uhr im Gemeindezentrum Schwanstetten• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval um 14 Uhr in der Gustav Adolf Gedächtniskirche, Allersberger Straße 16• Gala-Prunksitzung der FG Grün-Weiß Wendelstein e.V. um 19.33 Uhr in der Waldhalle Großschwarzenlohe, Erlenstraße 30• Kinderfasching der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 14 Uhr im Gasthaus Heidekrug, Waldluststraße 67• Kinderfasching der KG Die Schwabanesen-Schwabach e.V. um 14 Uhr im Schwabacher Markgrafensaal, Ludwigstraße 16• Familienfasching der Brucker Gaßhenker um 14.30 Uhr in der Eichendorff-Turnhalle, Bierlachweg 11 in Erlangen• Karibikfasching um 21 Uhr im E-Werk, Fuchsenwiese1• 49. Brucker Faschingsumzug um 14 Uhr, ab Festplatz Felix-Klein-Straße in Erlangen Ab 16 Uhr: After-Zug-Party in der Eichendorff-Turnhalle, Bierlachweg 11 in Erlangen• Gala-Prunksitzung der FG Bretonia 11er Rat 1981 e.V. um 17.11 Uhr im Café Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Großer Faschingsumzug ab 13 Uhr durch die Nürnberger Innenstadt• Faschingszug Forchheim mit Start um 13.30 Uhr in der Lichteneiche. Er zieht anschließend durch die Bamberger Straße, Hauptstraße und Nürnberger Straße. Der Ausklang findet in der Jahn-Kulturhalle statt.• Kinderfasching der FG Die Eibanesen e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Rosenmontagsball der KG Noris Banatoris e.V. um 20 Uhr beim TSV Falkenheim e.V. Germersheimer Straße 86• Rosenmontagsparty der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 20 Uhr im Pfarrsaal St. Wolfgang, Friesenstraße 17• Kinderfasching der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 15 Uhr in der Turnhalle Turnerbund St. Johannis 1888, Schnepfenreuther Hauptstraße 19• Faschingsfeier um 14.30 Uhr im AWO Soziales Kompetenz-Zentrum Roßtal, Hans-Eckstein-Straße 1• Rosenmontagsfasching um 21 Uhr im E-Werk, Fuchsenwiese 1• Faschingskehraus des SCC um 19 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Family-Poolparty mit Faschingsprogramm von 13 bis 17 Uhr im Fürthermare Spaßbad• Faschingsumzug der KG Die Schwabanesen-Schwabach e.V. mit vielen befreundeten Karnevalsvereinen um 14 Uhr durch die Schwabacher Innenstadt• Kinderfasching der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 15 Uhr beim TSV Altenfurt e.V., Wohlauser Straße 16A• Faschingskehraus der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.30 Uhrin der Reichwaldhalle Feucht, Brauhausgasse 13• Faschingskehraus der FG Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Erdinger Weißbräu“, Jägerstraße 1• Kehraus der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. ab 19 Uhr in der Sportgaststätte Turnerbund St. Johannis 1888, Schnepfenreuther Hauptstraße 19• Faschings-Frühschoppen um 10 Uhr im Sportheim des SC Oberreichenbach, Hauptstraße 45• Kinderfasching um 15 Uhr in der Zenngrundhalle Veitsbronn• Kinderfasching der Stammtischgesellschaft Unterasbach um 13.30 Uhr im Hans-Reif-Sportzentrum in Oberasbach• Faschingstreiben mit der Cyrenesia und dem Zirndorfer Prinzenpaar ab 13 Uhr auf dem Zirndorfer Marktplatz• Kehraus der KG Langenzenn 2002 e.V. um 20 Uhr in der Stadthalle Langenzenn, Pfaffenleite 12• Kinderfasching um 14 Uhr im E-Werk, Fuchsenwiese 1Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in Nürnberg statt. Alle Termine und Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.