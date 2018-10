Eröffnung der Kindertheaterreihe auf AEG mit preisgekröntem Theater Zitadelle

Vorhang auf: Das Amt für Kultur und Freizeit (KUF) läutet die Saison für Kindertheater ein. Von Oktober bis April finden in 20 Spielstätten über die ganze Stadt verteilt – in Kulturläden, Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendhäusern sowie Gemeindesälen – über 100 Theatervorstellungen für Kinder ab drei Jahren statt. Unter dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“ haben Kinder und ihre Familien die Möglichkeit hochwertiges Kindertheater zum niedrigen Preis zu besuchen. Alle Veranstaltungen sind in einem Programmheft vorgestellt. Dieses ist in vielen städtischen Kulturdienststellen und der Kulturinformation zu finden sowie unter www.kindertheaterreihe.nuernberg.de

Die Eröffnungsveranstaltung ist am Sonntag, 14. Oktober 2018, um 15 Uhr in der „Kulturwerkstatt Auf AEG“ in der Fürther Straße 244d. Kein geringerer als Daniel Wagner vom „Theater Zitadelle“ spielt das preisgekrönte Stück „Der gestiefelte Kater“. Wagner bewegt Puppen in fast jeder Größe. Die Ironie, mit der er die Märchenwunder hinterfragt und der Sprachwitz kommen beim Publikum gut an. Das Stück eignet sich für Kinder ab fünf Jahren. Wir freuen uns auf ein gespanntes Publikum.