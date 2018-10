Eure Casting-Chance: Kommt Bohlens nächster Superstar aus Nürnberg?

Video: UFA Talentbase-Casting im Franken-Center Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Kommt der nächste TV-Star aus dem Franken-Center in Nürnberg? Wie wäre es mit einer Rolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „SOKO Leipzig“ oder „Unter uns“? Am 19. und 20. Oktober 2018 ist Deutschlands größter TV- und Filmproduzent zwischen 14 und 19 Uhr mit der Live-Casting-Tour in Nürnberg.



Wer einfach nur Filmluft als Komparse schnuppern möchte oder die große Karriere als Darsteller, Moderator oder Show-Kandidat starten will, hat die großartige Chance, sich vor der Kamera zu beweisen. Die UFA steht für Filmgeschichte, Entertainment und große Stars und Regisseure. Von Zarah Leander bis zum GZSZ-Bösewicht Jo Gerner, von „Metropolis“ bis „Der Medicus“. Die UFA Talentbase (www.talentbase.de) ist das offizielle Talent- und Casting-Portal der UFA – für Teilnehmer als auch das Publikum ein Event mit großem Unterhaltungsfaktor.Auf der Bühne werden neue Gesichter für Film und Fernsehen direkt vor Ort gecastet. Das Ziel ist es, unentdeckten Talenten eine Bühne zu bieten und ihnen somit den Weg vor die Kamera zu ebnen. Gesucht werden: Darsteller für Haupt- und Nebenrollen, Sänger, Moderatoren, Musiker, Comedians, Models, Tänzer, Showkandidaten und viele mehr. Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen (Teilnahme ab 7 Jahre). Das Casting eignet sich außerdem perfekt, um sich auszuprobieren.Aktuell werden u.a. Gesangstalente für die neue Staffel vongesucht. Wie läuft das Casting ab? Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.