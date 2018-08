EXKLUSIV: MarktSpiegel verlost 50 Familienpakete fürs Herbstvolksfest!

Eines von 50 Familienpaketen fürs Volksfest gewinnen!

Die Schausteller haben tief in die Tasche gegriffen – und spendieren 50 Mal:• Eine Maß süffiges Festbier von Tucher (Festzelt Papert)• Ein feines Glas Prosecco (Heidi’s Treff)• Ein halbes Gigerla (Zum Bauernsepp/Kainz, Gigerlas Lössel, Hax’n Liebermann/Stahlmann).• Eine Portion Pommes (XXL Pommes Förster)• Ein Bratwurstbrötchen (Dinkels Frankendorf)• Ein Langos (Ungarische Langos Schweizer)• Autoskooter (Raimund Krug Autoskooter)• Riesenrad (Geislers Hanse-Rad)• Zuckerwatte (Kleines Nürnberger Knusperhaus, Tatjana Schweizer)• Schießbude (Schießhalle, Harald Krug, Alexander Weiß)Wert pro Paket: mehr als 40 Euro!Um an der Verlosung teilzunehmen, gleich hier im Beitrag auf ,,Mitmachen" klicken. Alternativ ist auch auf unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram-Seite eine Teilnahme möglich. In jedem Fall muss die Frage beantwortet werden: Wie lange dauert heuer das Nürnberger Herbstvolksfest?Teilnahmeschluss ist Sonntag, 02. September, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am Montag, 03. September, per Zufallsprinzip ermittelt und persönlich per E-Mail oder Nachricht bei Facebook bzw. Instagram benachrichtigt. Ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung ist eine Abholung der Gutscheine vor Ort möglich. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram.