Faszination Pferd: Karten für die TOP GALA-Shows gewinnen

Reitstar Jean-François Pignon in Nürnberg erleben



Nürnberg (pm/nf) - Die TOP GALA-Shows sind am 2. und 3. November 2018 die glanzvollen Highlights des großen Reitsportevents Faszination Pferd in der Frankenhalle. Seit 25 Jahren kommen jedes Jahr internationale Reitstars und die Elite des Reitsports nach Nürnberg, um das Publikum der Faszination Pferd zu verzaubern. Der diesjährige Stargast Jean-François Pignon beeindruckt in den TOP GALA-Shows durch seine Freiheitsdressur mit neun Pferden.

Die Faszination Pferd lockte erstmals 1993 ins Nürnberger Messezentrum und hat sich seitdem zu einem festen Termin im Reitsport-Kalender entwickelt. Faszination Pferd, das steht für eine Mischung aus Spitzensport, Show und Messe mit den beiden TOP GALA-Shows als abendliche Highlights. In den vergangenen 25 Jahren wurden fast 50 TOP GALA-Shows mit insgesamt rund 250 Shownummern und sportlichen Programmpunkten auf die Beine gestellt. Über 100.000 Zuschauer, darunter Pferdeliebhaber und Reiter jeden Alters, haben sich seitdem von den TOP GALA-Shows begeistern lassen.Am Freitag, 2. und Samstag, 3. November 2018 begeistern wieder rasante Shownummern und elegante Schaubilder in den glanzvollen Abendshows. Jean-François Pignon ist ein Meister der Freiheitsdressur und für seine beeindruckenden Pferdeshows bekannt. Bei den TOP GALA-Shows der Faszination Pferd 2018 präsentiert er eine Freiheitsdressur mit neun Pferden und bietet dem Nürnberger Publikum damit eine spektakuläre Show. Die harmonische Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen Pferd und Reiter zeigt Jean-François Pignon auf eindrucksvolle Weise in seinen Darbietungen.Im Programm der TOP GALA-Shows stehen verschiedene Pferderassen und Reitstile im Fokus. Das Landgestüt Schwaiganger zeigt heimische Pferderassen und auch die Isländer-Pferde erobern wieder die Frankenhalle. Das Westernreiten lehnt sich an die Arbeitsweise der Cowboys und bringt den „Wilden Westen“ in die TOP GALA-Shows. Beim Voltigieren geht es um Konzentration, Körperspannung, Genauigkeit und die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter, heraus kommen akrobatische Darbietungen, die das Publikum staunen lassen.Die sportlichen Höhepunkte der TOP GALA-Shows sind am Freitagabend das Finale des NÜRNBERGER Burg-Pokals der Bayerischen Junioren im Springen 2018, ein Stilspringen der Klasse L mit Stechen. Am Samstagabend findet die Dressurprüfung Klasse S*** „Grand-Prix-Kür“ statt und verspricht reitsportliche Höchstleistungen.Darüber hinaus dürfen an beiden GALA-Abenden auch die amüsanten Nummern für Klein und Groß nicht fehlen, so verzaubern die Nachwuchsreiter des Fohlenhof Farbenfroh mit sportlich eleganten und ausdrucksstarken Ponys. Nenas Ohrwurm „99 Luftballons“ untermalt stimmungsvoll die ungewöhnliche und farbenfrohe Darbietung. Die bekannte Hundetrainerin Mica Köppel-Haug zeigt bei ihrer Hundeshow einen Mix aus Dogdance, Frisbee und JAD-Dogs.Mit den Tickets für die TOP GALA-Abendshows können ab 15 Uhr auch das Tagesprogramm der Faszination Pferd und die Consumenta besucht werden. Dort gibt es abwechslungsreiche Schauprogramme sowie ein anspruchsvolles Turnierprogramm, bei dem Dressur, Springen, Fahren und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen. Die angeschlossene Messe für Reitsportbedarf bietet alles rund um Pferd und Reiter, von Bekleidung über Ausrüstung und Zubehör bis hin zu Stalleinrichtungen und Fahrsportangeboten. Ergänzend dazu gibt es Informationen für Reiter zu Aus- und Weiterbildungen sowie Reit-Touristikangebote und den Kontakt zu namhaften Organisationen und Vereinen aus der Reiterwelt.Der MarktSpiegel verlost 6x2 Eintrittskarten für die TOP GALA-Show der Faszination Pferd am Freitag, 2. November 2018. Wer mitmachen möchte, schreibt unter dem Stichpunkt „Faszination Pferd“ eine Mail an die Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet unsere Frage: „Wo findet die Faszination Pferd in Nürnberg statt?“ Einsendeschluss ist der 18. Oktober 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden. Die Faszination Pferd findet von Dienstag, 30. Oktober bis Sonntag, 4. November 2018 statt und läuft parallel zu Bayerns führender Verbrauchermesse Consumenta (Samstag, 27. Oktober bis Sonntag, 4. November 2018). Die Heimtier Messe begleitet die Faszination Pferd an drei Tagen (2. bis 4. November 2018). Die Besucher können mit einer Eintrittskarte alle drei Veranstaltungen besuchen. Weitere Informationen zur Faszination Pferd und die Tickets für die begehrten TOP GALA-Shows gibt es unter www.faszination-pferd.de.Oder gleich hier mitmachen!