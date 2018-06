FAV-Wanderung: Rezat und Mühlen zwischen Pleinfeld und Georgensgmünd

Sonntag,5.August - Wanderung entlang der Rezat und ihren Mühlen zwischen Pleinfeld und Georgensgmünd (Fränkischer Albverein)Treffpunkt Bahnhof Nbg Mittelhalle um 10:20 Uhr, dann mit Bahn R6 um 10:39 Uhr nach Pleinfeld.Los geht´s mit dem Wandern um 11:20 Uhr ab Bahnhof Pleinfeld. Gerastet wird spät in Mühlstetten in Erwins Biergarten ( http://www.erwins-biergarten.de ); Die Wegstrecke ist ca 16 km, reine Gehzeit etwa 4,5 Std.Mitwanderer bzw. Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk erforderlich! Auskünfte erteilt Wanderführer Udo Bayer (Tel 09142 203700, fav@UdoBayer.de). Gruppen des FAV (Fränkischer Albverein) sind häufig in unserer Region unterwegs. Dieses Mal kommt die neu gegründete Gruppe Nürnberg im FAV. Der Fränkischer Albverein (FAV) ist tätig etwa im Gebiet des Verkehrsverbundes (VGN), seine ehrenamtlichen Helfer markieren ca 8000 Kilometer Wanderwege.Infos zum Wanderprogramm des FAV: http://www.fraenkischer-albverein.de/wanderprogram...