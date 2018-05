Festival-Fieber: 120 Tickets für den Event-Sommer 2018 gewinnen

NÜRNBERG - Die Festival-Zeit beginnt und alle strömen zu den musikalischen Open-Air-Highlights in der Region. Drei tolle Festivals werden euch von WERK B EVENTS präsentiert. Und wir schicken euch hin!

Los geht's mit deml am. Bereits im Sommer 2017 ist der landesweite Durchbruch der jungen urbanen Latinmusic in Deutschland gelungen.Sogar die traditionellen großen Radiosender unseres Landes haben diesen Trend erkannt und spielen Songs wie Despacito / Chantaje / Subeme la Radio. Dieser Trend soll die zeitgemäße Grundlage eines erfolgreichen und wahrscheinlich größten LATIN OPEN AIR Deutschlands in Nürnberg sein.Nürnberg erlebt einen unvergesslichen Tag am Airport mit mallorquinischem Flair. Insgesamt werden 8 Künstler, darunter die Partykönigin Mia Julia, Die Atzen, Mickie Krause, Peter Wackel uvm. den gesamten Mallorca Fans ordentlich einheizen und sie mitreißen. Passend zum Thema bietet die Airport Fläche den Feierwütigen das Gefühl von Sommer, Sonne, Strand und Meer. Sangria aus Eimern, zwischen Palmen und wilden Tieren, oder doch lieber einen Longdrink an einer der vielen Bambusbars? Mit der richtigen Musik und perfekter Stimmung wird euer Tag bei der Super Sommer Sause 2018 zum einmaligen, unvergesslichen Erlebnis, denn: Malle ist nur einmal im Jahr! Einlass aufs Partygelände ist eine Stunde vor Beginn (13 Uhr). Ab 14 Uhr legt der erste Künstler los. Lasst den Alltag daheim und schaltet den Urlaubsmodus an!Anschließend geht es zur Aftershowparty (ab 23 Uhr), um diesen unbeschreiblichen Tag gebührend ausklingen zu lassen.Taucht ein in die Welt des Hip Hop amam Airport Nürnberg! Mit dabei ist so einiges, was in der Hip Hop-Szene Rang und Namen hat. Dassorgt bei allen Hip Hop-Begeisterten für beste Stimmung. Schon seit 2015 darf es in eurem Festival-Kalender in Nürnberg auf keinen Fall fehlen, denn seit dem wird die Liebe zu HipHop-Music, HipHop-Kultur und Urban-Djing endlich auch im Freien ausgelebt. Dieses Jahr, am Samstag den 30. Juni 2018, wieder auf der OpenAir-Fläche am AIRPORT NÜRNBERG und mit einem LineUp, dass seines gleichen sucht. Werdet ein Teil dieses Open Airs. Es erwartet Euch eine boombastische Soundanlage, live Übertragung auf Großbildleinwand, mega DJ's, einige Mc's und Soundsystems, cooles OpenAir-Ambiente, die schönsten Mädels, die coolsten Typen, ein wilder TurnUp und natürlich auch ausreichend Chill-Out-Bereiche auf dem gesamten Gelände verteilt. Für das leibliche Wohl, in Form von gekühlten Getränken und gutem Essen, wird natürlich auch gesorgt sein.(je 25x2 für HipHop Garden und Latin Festival und 10x2 für Super Sommer Sause) und du entscheidest wohin es geht! Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, macht gleich hier auf marktspiegel.de mit. Bitte angeben, für welches Festival ( HiPHOP GARDEN, LATIN AIRPORT oder SUPER SOMMER SAUSE) die Tickets sein sollen. Auch bei Facebook ist eine Teilnahme möglich, indem der Gewinnspiel-Post auf unserer Facebook-Seite kommentiert wird. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt und persönlich per E-Mail oder per Facebook-Nachricht benachrichtigt. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram.Teilnahmeschluss ist der 7. Juni 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.