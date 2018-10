Finissage in Schloss Almoshof

Nürnberg : Schloss Almoshof |

Das Experiment - Das Ergebnis



Die Idee einer Künstlerkolonie verwirklichten die Künstlerinnen der GEDOK Franken eine Woche lang innerhalb der Schlossmauern und präsentierten abschließend ihre Ergebnisse in einer Werkschau.



Die Festveranstaltung am Nachmittag wurde von Hilde Pohl am Klavier und Rebecca Martin mit Gesang eröffnet. Passend zum strahlenden Altweibersommer wählten sie zu Beginn das Lied "Autumn Leaves" und gingen dann zu "Somewhere over the rainbow", passend zu den farbigen Bildern und Kunstwerken über. Manuela Bernecker vom Kulturladen Schloss Almoshof dankte in ihrem Grußwort den Künstlerinnen für das kreative Leben, das sie mitgebracht hatten. Katja Fischer hatte während der Woche im Schloss komponiert und brachte ihre Uraufführung der Kompositionen zum Farbkreis dar. Gerda Karina Hederer stellte die Idee der Künstlerkolonie und das tatsächliche Schaffen im Schloss in ihrer Rede vor. Als Textbeitrag folgten Limericks von Teilnehmenden des Workshops am 9. September.



Der Literatur-Kalender 2019, die Postkartenedition zur Kunstwoche und das GEDOK Künstlerinnenbuch wurden vorgestellt und verkauft. Als Titelmotiv für ihre Werkwoche hatten die Künstlerinnen eine rote Grafik von Ida Dehmel, der Gründerin der GEDOK, gewählt.