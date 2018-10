Für Kinder: Mit Hörstift BOOKii Deutschland entdecken und gewinnen!

NÜRNBERG (pm/vs) - Der Tessloff Verlag ist einer der Vorreiter, wenn es darum geht, gedruckte Kinderbücher mit digitalen Inhalten zu ergänzen. Jetzt wird mit dem neuen Hörstift BOOKii aus eigener Produktion ein neues Kapitel aufgeschlagen.

BOOKiis zu gewinnen

Bereits seit einigen Jahren hat der Nürnberger Traditionsverlag ein breites Spektrum an besonderen Büchern im Angebot, die auch mit einem digitalen Hörstift gelesen werden können. Einfach mit der Spitze des Stifts kurz auf Illustrationen oder Texte tippen und schon sind lustige Dialoge, atmosphärische Geräusche und spannende Informationen zu hören.Er verfügt über zahlreiche zusätzliche Funktionen. Eine Bluetooth-Verbindung mit Handy, Tablet oder PC bietet die Möglichkeit, Videos zum Thema anzusehen oder weiterführende Links zu erhalten. Aber auch der Stift selbst ist ein Multifunktionstalent: So kann man beispielsweise mit der Aufnahmefunktion Texte, Lieder, Musikstücke und andere kreative Sounds aufzeichnen und wiedergeben. Dank des integrierten MP 3-Players, ist es zudem möglich, Musik oder Hörspiele auf den BOOKii Hörstift zu laden und anzuhören. Selbst ausgedachte Lieder und Grußbotschaften lassen sich auch auf den BOOKii Aufnahmestickern speichern. Die Kinder können die Sounds jederzeit wieder anhören, ganz einfach löschen und die Sticker neu bespielen. Angebracht auf einer Buchseite, dem Lieblingsspielzeug oder einem beliebigen anderen Gegenstand, macht BOOKii so aus jedem Kinderbuch ein Unikat und bringt Karten, Schulhefte und sogar den Kühlschrank zum Sprechen! Aktuell läuft die erste Welle von Neuerscheinungen rund um „BOOKii“. Bis Oktober 2018 sollen es 25 sein. Weitere Informationen zu „BOOKii“ und dem Gesamtprogramm gibt es im Internet unter der Adresse www.bookii.deDer MarktSpiegel verlost zehnmal das „BOOKii-Starter-Set WAS IST WAS Junior Entdecke Deutschland !“. Es enthält den BOOKii Hörstift, BOOKii Aufnahmesticker sowie das Buch zum Thema. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss zuerst unsere Gewinnfrage beantworten: „Wie heißt der neue Hörstift aus dem Hause Tessloff?“ Wer die Antwort weiß, schickt eine E-Mail unter der Adressegewinnspiel@marktspiegel.de mit dem Betreff „WAS IST WAS“ oder nimmt gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage teil. Die Gewinner werden telefonisch oder via E-Mail benachrichtigt. Da die Sets vom Tessloff Verlag verschickt werden, erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu bereit, dass ihre Daten im Gewinnfall an den Tessloff Verlag übermittelt werden. Einsendeschluss ist der 11. Oktober 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.