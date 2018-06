Führung zum Apollobrunnen im Fembo-Haus

NÜRNBERG (pm/nf) - Bei ihrer Führung „Zielsicher angekommen! Der Apollobrunnen im ‚Schönen Zimmer‘“ erläutert Kunsthistorikerin Lena Schmiedl die Neupositionierung des Brunnens im Stadtmuseum im Fembo-Haus. Der Rundgang der Reihe „Kunst-Geschichten“ beginnt am Donnerstag, 14. und 28. Juni 2018, jeweils um 16 Uhr im Stadtmuseum, Burgstraße 15.

Über einem reich verzierten Sockel erhebt sich der junge Gott als schlanke Aktfigur: das Ziel im Visier, der Bogen gespannt und der Pfeil unmittelbar vor dem Abschuss. Nicht umsonst waren es wohl die Nürnberger Herrenschützen, die die bronzene Brunnenfigur in Auftrag gaben. 1682 hatte der zielsichere Gott der Bogenschützen seinen Platz dann auch ganz passend im Graben vor dem Herrenschießhaus bekommen. 1988 fand die Skulptur aus konservatorischen Gründen eine neue Heimat im Stadtmuseum im Fembo-Haus. Doch auch dort kam Apollo noch einmal in Bewegung ‒ allerdings war die erneute Wanderung des Musenbeschirmers im Jahr 2014 mit einer Wegstrecke von zwei Räumen diesmal wesentlich überschaubarer. Nun ist er zielsicher im „Schönen Zimmer“ angekommen.Aber warum macht sich Apollo an seinem neuen Standort ganz besonders gut? Was spricht für die Neupositionierung in diesem Raum, der sich ursprünglich im Pellerhaus auf dem Egidienberg befand? Die Geschichte und Funktion des Pellerhauses und vor allem seines „Schönen Zimmers“ geben Aufschluss. Die Führungsreihe „Kunst-Geschichten“ beleuchtet bis einschließlich November 2018 im monatlichen Rhythmus ausgewählte Kunstwerke des Stadtmuseums. Die Teilnahme ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, bereits inbegriffen.