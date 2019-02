Gaudiwurm schlängelt sich beim Kinderfaschingszug am Rosenmontag durch die Nürnberger City

NÜRNBERG (pm/nf) - Am 4. März 2019 lädt das Jugendamt der Stadt Nürnberg zum großen Rosenmontags-Kinderfaschingszug in die Nürnberger Innenstadt ein. Dank der langjährigen Unterstützung durch die Sparkasse Nürnberg schlängelt sich der bunte Gaudiwurm, bestehend aus hunderten von faschingsbegeisterten Mädchen und Jungen, bereits zum 39. Mal durch die Gassen.

Von lauten „Nämberch Ahaaa“-Rufen und wilden Trommelrhythmen begleitet, setzt sich die Kinderschar um 13 Uhr an der Lorenzkirche in Bewegung. Vom Kinderprinzenpaar der Eibanesen angeführt, zieht die Faschingsparade durch die Karolinenstraße, über den Hefnersplatz in die Kaiserstraße, die Königstraße und dann zurück zum Lorenzer Platz.Alles steht Kopf, wenn die Kinder ihre bunten Kostümkreationen als Helden aus Film und Fernsehen, Emojis, trommelndes Chaosorchester, wilde Gwerchkids, gute Laune verbreitende Clowns und vieles mehr präsentieren. Kindergärten, Hort- und Schulgruppen, Faschingsvereine und Aktivspielplätze aus den unterschiedlichsten Nürnberger Stadtteilen sind beim Umzug zu bestaunen. Selber mitmachen können alle Mädchen und Jungen nach dem Umzug auf dem nördlichen Lorenzer Platz. Die Spielmobile entführen dort mit einem narrenwürdigen Spielprogramm in die Welt Fred Feuersteins.Gegen 14 Uhr wird auf dem Platz direkt vor der Sparkasse die rückkehrende Faschingsschar feierlich in Empfang genommen. Einige der teilnehmenden Kindergruppen setzen sich im Anschluss daran auf der Bühne nochmals in Szene. Sie überraschen mit besonderen Darbietungen, bevor die Band „KizzRock“, die von aufmerksam Zuschauenden bereits im Gaudiwurm entdeckt und gehört werden kann, mit fetzigen Kinderliedern so richtig einheizt.Beim Rosenmontags-Kinderfaschingszug mitzumachen ist für viele Jungen und Mädchen bereits liebgewonnene Tradition. In ihren Einrichtungen beschäftigen sie sich schon weit vor dem großen Auftritt mit der Thematik, überlegen sich ein Motto, basteln einfallsreiche Kostüme und üben Musikstücke oder kleine Tänze ein, für die sie dann von den vielen Zuschauenden, Bestätigung, Lob und Anerkennung erhalten. Außerdem lernen die Kinder auch noch spielerisch Brauchtum und Kulturgut kennen.Weitere Informationen online