Gelungene Kombination: Musical "Seelenhändler" und Stadtführungen auf den Spuren der Reformation

NÜRNBERG (pm/vs) - Noch bis zum 6. Januar 2019 wird im Heilig-Geist-Saal Nürnberg das Musical "Seelenhändler" aufgeführt.

Folgende Aufführungstermine stehen noch an

Stadtführungen

Infos und Karten

Es spielt im Jahr 5018 und gibt Einblicke in eine spannende und zugleich politisch brisante Zeit: Während Lutheraner und Katholiken darum ringen, wer den rechten Glauben hat, macht es der aufkommende Buchdruck möglich, Meinungen und Ideen im großen Umfang unters Volk zu bringen: Ein neues Zeitalter der Propaganda, Halbwahrheiten und Lügen hat begonnen und das mit weitreichenden Folgen für Politik und Gesellschaft.Als Autoren konnten Ulrich Spieß und Joachim Quirin gewonnen werden. Als Komponist zeichnet Andreas Rüsing verantwortlich, der sich durch seine Musik unter anderem zu den Musicals "Christa", "Norika","Der Kaiser & die Gauklerin" und "Pan Nai" bereits einen Namen in der Noris gemacht hat.• 20. Dezember, 19.30 Uhr• 21. Dezember, 19.30 Uhr• 22. Dezember, 19.30 Uhr• 26. Dezember, 14.30 Uhr und 19.30 Uhr• 27. Dezember, 19.30 Uhr• 28. Dezember, 19.30 Uhr• 29. Dezember, 14.30 Uhr und 19.30 Uhr• 30. Dezember, 18.30 Uhr• 01. Januar, 19.30 Uhr•l 02. Januar, 19.30 Uhr• 03. Januar, 19.30 Uhr• 04. Januar, 19.30 Uhr• 05. Januar, 14.30 Uhr und 19.30 Uhr• 06. Januar, 14.30 Uhr und 19.30 UhrAn ausgewählten Tagen besteht die Möglichkeit, vor der Aufführung des Musicals an einer Stadtführung teilzunehmen. Hier wird die Nürnberger Reformationszeit lebendig. Die Stadtführungen beginnen 1,5 Stunden vor Musicalbeginn an der Klarakirche in der Königstraße 64, Nürnberg und dauern etwa eine Stunde.Die Laufzeit der Stadtführungen ist optimal an den Anfang des Musicals angepasst, so dass man rechtzeitig direkt den Veranstaltungsort des Musicals (den Heilig-Geist-Saal) erreicht.Die Termine sind täglich vom 20. bis 22. Dezember, sowie vom 26. Dezember bis zum 4. Januar. Wichtig: Am 26. Dezember findet die Führung nur vor der Abendvorstellung statt, am 29. Dezember dagegen auch vor der Nachmittagsvorstellung.Tickets gibt es über Reservix: https://stadtmusical.reservix.de/events ; bei der Kulturinformation Nürnberg unter der Ticket-Hotline 0911/2314000, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt beim Musicalnetzwerk Nürnberg e.V. unter der E-Mail-Adresse tickets@musicalnetzwerk.deUmfassende Informationen - auch zu den Stadtführungen - gibt es im Internet.