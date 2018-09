Gesucht: der fränkische Schafkopfkönig 2018

MarktSpiegel präsentiert die Fränkische Schafkopf Meisterschaft



NÜRNBERG - Zur gepflegten Wirtshaustradition gehört zweifellos neben gutem Essen und Trinken das Karteln – und da natürlich Schafkopf.

In seiner heutigen Gestalt als Bayerischer Schafkopf oder Bayerisch-Schafkopf ist es eines der beliebtesten und am weit verbreitetsten Kartenspiele Bayerns und angrenzender Regionen. In Franken ist Schafkopf schon seit dem 19. Jahrhundert die Mutter aller Trumpfspiele und hier gibt es auch regelmäßig Schafkopf-Turniere und -Meisterschaften.So auch am 30. September 2018 im Gesellschaftshaus Gartenstadt in Nürnberg. Unter der Schirmherrschaft der Landtagskandidaten Barbara Regitz und Jochen Kohler heißt es ,,Auf zur Fränkischen Schafkopf Meisterschaft.“ Spielbeginn ist ab 13 Uhr. Anmeldung zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 15 Euro und es erwarten die Sieger attraktive Geld- und Sachpreise (1. Preis 2000 Euro).Der MarktSpiegel verlost vier Plätze zu diesem Kartel-Event am 30. September 2018 im Gesellschaftshaus Gartenstadt. Wer mitmachen möchte, schreibt unter dem Stichpunkt „Schafkopf“ eine Mail an die Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet unsere Frage: „Welche Spielkarte verbirgt sich hinter dem ,,Alten“. Einsendeschluss ist der 20. September 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden.