Großer Familien-Kreativtag - 10 Jahre KinderKunstRaum

Nürnberg : KinderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG |

Sonntag, 28. 10.2018, 12 bis 17 Uhr, Eintritt frei

KinderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Str. 244d, 90429 Nürnberg

Wir feiern 10 Jahre KinderKunstRaum

Geburtstagsprogramm:

• 6 Kunstkojen – von Künstlerinnen und Künstlern betrieben – Kreativ-Ideen zum

Gestalten mit unterschiedlichen Materialien und Techniken mit Barbara Engelhard,

Stephan Schwarzmann, Teresa Wiechova, Ursula Rössner, Elisa Wehrl und Kora Wowy

• 14.30 Uhr: Thalias Kompagnons mit dem Kunstabenteuer „Was macht das Rot

am Donnerstag?“

• Malen mit Sti(e)l – die Besucher malen gemeinsam mit ungewöhnlichen Pinseln

ein Großbild

• Fotoausstellung

• Musik, Tanz & Geburtstagstorte

• und weitere Überraschungen ….

Der KinderKunstRaum als wachsende Kinder- und Jugendkunstschule feiert sein 10jähriges Jubiläum.

Die im Jahr 2008 aufgenommene Arbeit im Kinderkulturzentrum Kachelbau wird seit November 2016

erfolgreich in Werkstatt und Aktionsraum in der Kulturwerkstatt Auf AEG fortgesetzt. Hier bietet der

KinderKunstRaum neben den Projekten für Schulklassen kreative Freizeitangebote und Programme für

Kinder, Jugendliche und die ganze Familie.