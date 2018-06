HAIR for CARE - das große Benefiz-Haareschneiden

Nürnberg : Wetterhäuschen |

Die AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. lädt zum großen Benefiz-Haareschneiden HAIR for CARE ein.



Direkt vor der Lorenzkirche in Nürnberg zücken dutzende Friseur_innen am Samstag, 07. Juli 2018 von 12 bis 18 Uhr die Schere für den guten Zweck.



Mehr als 30 Friseur_innen aus 17 renommierten Salons verschönern Passant_innen mitten in der Innenstadt. Gegen eine Mindestspende von 17 Euro darf auf dem improvisierten Frisierstuhl unter freiem Himmel Platz genommen werden. Der Erlös fließt zu 100% in die Arbeit der AIDS-Hilfe. Die Friseur_innen arbeiten an diesem Tag ebenso ehrenamtlich wie ein gutes Dutzend Helfer_innen vor Ort.



Die Schirmherrschaft haben erneut Katja Strohhacker und Thorsten Brehm (beides SPD-Stadträte) übernommen.