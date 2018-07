Handwerkerparade im Museum |22|20|18| in der Kühnertsgasse!

Nürnberg : Museum |22|20|18| |

NÜRNBERG (pm/nf) - Fünf Jahrhunderte lang gingen in den Fachwerkhäusern der Kühnertsgasse Handwerksmeister mit einem Gesellen oder Lehrling ihrer Arbeit nach: Deckweber, Plattschlosser, Rot- und Zirkelschmiede, Nagler, Goldschläger, Salzmesser, Bürstenbinder und viele mehr. Mit Reproduktionen aus den Nürnberger Zwölfbrüderbüchern der Stadtbibliothek kehren sie nun ins Museum |22|20|18| Kühnertsgasse zurück. Zur Handwerkerparade im Museum |22|20|18| am Sonntag, 29. Juli, finden wieder Handwerkervorführungen statt, es gibt Kaffee, Kuchen und Handwerker-Märchen!

SonderausstellungHandwerkerparade (29. Juli 2018).Einblicke in Leben und Arbeiten Nürnberger HandwerkerAusstellungsdauer: bis Sonntag, 28. Oktober 2018Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag, 14.00 bis 17.00 UhrMuseum |22|20|18| KühnertsgasseAllgemeine Museumsführung: jeden Sonntag um 14.30 UhrFührungen zur Sonderausstellung: Sonntag, 29. Juli 2018 um 15.00 Uhrinklusive Handwerkervorführung von 14.00 bis 17.00 Uhr• Immer wieder samstags …Kurz-Führung im PellerhofJeden Samstag 15.00 UhrKostenlos aber nicht umsonst!Treffpunkt: Egidienplatz 23 An jedem Wochenende Samstag und Sonntag: Offenes Pellerhaus von 14.00 bis 17.00 Uhr• Vortrag von Dr. Christine SauerTafeln in NürnbergKochkunst und Tischkultur im Spiegel Nürnberger KochbücherDienstag, 31. Juli 2018, 19.30 Uhrim Fabersaal, Bildungscampus, Gewerbemuseumsplatz 2Eintritt für Mitglieder frei, für Nicht-Mitglieder 7 EuroBei einem Festmahl wird auch heute neben auserlesenen Speisen und Getränken eine die Augen erfreuende Tischdekoration wie aufwendig gefaltete Servietten oder schön arrangierte Blumen erwartet. Über die Vorläufer solcher Formen einer kunstvoll gestalteten Tafel berichten Nürnberger Tranchier- und Kochbücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sie vermitteln eine Vorstellung von vergänglichen, oft nur für wenige Stunden bestehenden Kunstwerken, die zu Banketten in reichsstädtischer Zeit „aufgetischt“ wurden. Dr. Christine Sauer aus der Stadtbibliothek Nürnberg weiß darüber in einem interessanten Vortrag „voller Zier“ zu berichten.