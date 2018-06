„Heilige Nacht“ in Neuauflage

NÜRNBERG (pm/mue) - Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre gastiert der Moderator und Schauspieler Enrico de Paruta mit der bisher größten Solistenbesetzung am Sonntag, 9. Dezember, um 17.00 Uhr mit der „Heiligen Nacht“ von Ludwig Thoma in der Friedenskirche St. Johannis am Palmplatz.

Dieses Jahr findet eine ganz besondere Aufführung statt. Das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ wird 200 Jahre alt und erfährt eine besondere Ehrung im aktualisierten WeihnachtsSingspiel. Als Erzähler glänzt Enrico de Paruta; er spielt, singt und lebt die „Heilige Nacht“ auf seine unnachahmliche Art – mal nachdenklich, mal humorvoll polternd. Die Charaktere der Figuren spielt er heraus, als würden sie im Raum stehen. Das musikalische Rahmenprogramm gestalten herrliche Opernstimmen; für die Aufführung konnten erneut die Sopranistin Bettina Baumgartner-Geltl als Maria, der Tenor Michael Birgmeier als Verkündigungsengel und Bassbariton Clemens Joswig als Hirten gewonnen werden. Die Gesangssolisten präsentieren sakrale Arien, beliebte Advents- und Weihnachtslieder sowie alpenländische Weisen. Ein Wiederhören gibt es mit dem Konzertgitarristen Perry Schack und der Harfenistin Caroline Schmidt-Polex. Natürlich werden auch diesmal wieder Solisten der beliebten Kindersoprane der „Engelsstimmen“ zu bewundern sein.Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen von Eventim sowie online unter: