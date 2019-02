Hildegard Pohl verbringt EINE NACHT MIT GERSHWIN

Nürnberg : Hubertussaal |

PREMIERE & CD Präsentation :SAMSTAG 30.3.2019 / und FR 10.5.2019

HUBERTUSSAAL NÜRNBERG DIANASTR. 18

KARTEN: www.gostner.de oder Tel: 0911/ 26 15 10





EINE NACHT MIT GERSHWIN



Gershwin-Abend mit dem HildegardPohl_Trio

Man kann eine Nacht fast nicht schöner verbringen als mit der Musik von George Gershwin -das hat sich das HildegardPohl_Trio auch gedacht und so widmen sie diesen Konzertabend und ihre neue CD komplett dem weltbekannten amerikanischen Komponisten, einem Grenzgänger zwischen romantischer Klassik und Jazz. Gershwin glänzte mit seinem Melodienreichtum und sprühte vor Einfällen. Jazz-und Klassikfans sind gleichermaßen von seinen Kompositionen begeistert:fast alle Songs wurden zu Jazz-Standards, er schrieb die erste Folk-Oper "Porgy&Bess", Klavierkonzerte, Musicals und Filmmusiken. Seine faszinierende "Rhapsody in blue", die seinen kometenhaften Aufstieg begründete, steht ,wie er selbst ,für den Spirit des amerikanischen Traums. Jazzig, erfrischend, wild, spektakulär, swingend, verzaubernd, romantisch, emontional- Gershwin liefert dem Trio fantastische Inspirationen.

Hildegard Pohl,Yogo Pausch und Norbert Meyer-Venus improvisieren über„I got rhythm“, grooven durch „Summertime“, flirten mit „The man I love“, frönen leidenschaftlich dem „Fascinating Rhythm“ und fantasieren mit der „Big Rhapsodie in blue" für Trio.



So swingen Hilde, Norbert und Yogo mit George durch die Nacht, und unterschreiben gemeinsam sein Lebensmotto:

„ Das Leben hat viel vom Jazz: es ist am besten wenn man improvisiert “









HildegardPohl_Trio : Hildegard Pohl / Flügel /Yogo Pausch / Schlagzeug/Norbert Meyer-Venus / Bass