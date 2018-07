Hitzeschlacht beim B2Run: Das sind die schnellsten Frauen und Männer!

Millionster B2Runner kommt aus Nürnberg +++ MarktSpiegel-Team am Start! +++ Rosa Kaiser von der Firma Aptiv Deutschland Services GmbH knackt die historische B2Run Marke



NÜRNBERG (pm/nf) - Respekt und Hut ab! Ob im strömenden Regen wie im vergangenen Jahr oder bei brütender Hitze gestern: die 17.500 Teilnehmer des B2 Run kämpften sich durch, ließen sich durch nichts erschüttern! Mit dabei: das MarktSpiegel-Team mit Jenny Reichenbacher (Betriebswirtschaftliche Leitung), Caroline Scharl (Media-Beraterin) und den Leserinnen und Lesern Roman Wenzel, David Matheisl, Tanja Lewin, Jochen Pöhlmann, Dirk Schubert, Norbert Reiner, Kerstin Reiner und Ute Löbel.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 650 fränkischen Unternehmen haben am Dienstagabend bei sommerlichen Temperaturen das Areal rund um den Dutzendteich in eine Laufstrecke verwandelt. Der Frankenmetropole wurde darüber hinaus in diesem Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil: In Nürnberg gab es nämlich den millionsten B2Runner in der B2Run Geschichte. Über diese Auszeichnung durfte sich Rosa Kaiser von der Firma Aptiv Deutschland Services GmbH freuen.Um Punkt 18 Uhr war unter dem Motto „Gemeinsam.Aktiv“ der Startschuss zur achten Auflage des B2Run Nürnberg gefallen – in fünf zeitversetzten Startblöcken ging es auf die rund 6,3 Kilometer lange Strecke mit Zieleinlauf im Max-Morlock-Stadion. Lars Gerling, Geschäftsführer der Infront B2Run GmbH, resümiert: „Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung erneut ausverkauft war. Unser Firmenlauf hat ein weiteres Mal bewiesen, wie gut das Miteinander in den fränkischen Unternehmen funktioniert.“Auf die Strecke geschickt wurden die Sportbegeisterten von Dr. Klemens Gsell, dem dritten Bürgermeister der Stadt Nürnberg, an diesem Tag in Vertretung von B2Run Schirmherr und Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly. Gsell lobte die Teilnehmer: „Die Region hat sich heute wieder von ihrer sportlichen Seite gezeigt. Man hat gespürt, dass Teamgeist in fränkischen Firmen ganz großgeschrieben wird.“Für die richtige Motivation während des Laufs sorgten zahlreiche Zuschauer, die sich am Rand der Strecke um den Dutzendteich zum Anfeuern postiert hatten. Im Ziel warteten auf die Läuferinnen und Läufer ein vielseitiges Rahmenprogramm und ausreichend kühle Getränke. Zum Abschluss aktivierte dann die B2Run Band TONSPORT noch die letzten Kraftreserven der Hobbysportler und bot mit Partymusik den stimmungsvollen Abschluss der diesjährigen Firmenlaufmeisterschaft in Nürnberg.Auch 2018 stachen ambitionierte Läuferinnen und Läufer durch ihre besonders sportliche Leistung aus dem Teilnehmerfeld heraus. So bestritt Maximilian Thorwirth von der PUMA SE mit einer Laufzeit von 19:27 Minuten den B2Run als schnellster Läufer. Lisa Witzel von Novartis überquerte mit einer Laufzeit von 23:13 Minuten als schnellste Läuferin die Ziellinie. Als lauffreudigstes Unternehmen ging zum wiederholten Mal die Siemens AG in der Kategorie „Konzern“ hervor: Sie brachte mit 2.532 Läufern die meisten Teilnehmer an den Start und konnte sich damit erneut über den Titel „fittester Konzern“ freuen. Platz zwei in dieser Kategorie sicherten sich die Siemens Healthineers mit insgesamt 1.000 Läufern, gefolgt von der DATEV eG mit 730 Läufern. Dazu Dr. Bernd Montag, CEO bei Siemens Healthineers und ebenfalls B2Runner: „Es hat sich sehr gelohnt, mit den Healthineers dabei gewesen zu sein und der Einlauf ins Stadion war für mich etwas ganz Besonderes.“Im Segment „Firma“ landete die Georg Roth Stiftung & Co. Lebensmittelfilialbetrieb KG mit 120 Teilnehmern auf Rang eins. Der Titel „fitteste KMU“ ging an das Unternehmen „JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH“ mit 31 Teilnehmern.Bereits zum zweiten Mal fand die deutsche Firmenlaufmeisterschaft in Nürnberg komplett klimaneutral statt. In Kooperation mit dem regionalen Energieanbieter und Partner des Laufs E.ON erzielte der B2Run 2018 eine ausgeglichene Ökobilanz. Der unvermeidbare Energieverbrauch bei Großveranstaltungen wie der B2Run Laufserie wurde auch heuer mittels Unterstützung diverser Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern wie Mali oder Costa Rica kompensiert und die entstehende Umweltbelastung von Anfang an so niedrig wie möglich gehalten.Alle Ergebnisse des B2Run Nürnberg finden Sie unter: https://www.b2run.de/run/de/de/nuernberg/ergebniss...