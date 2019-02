Höchste Auszeichnung der Eibanesen für Peter Althof!

Damit reiht er sich in eine illustre Runde von Perlenträgern ein, darunter beispielsweise aus der Politik Dr. Oscar Schneider, Erwin Huber, Dr. Georg Frhr. v. Waldenfels, Dr. Thomas Goppel, Joachim Herrmann, Dr. Ludwig Spaenle oder Dr. Markus Söder. Aus Wirtschaft und Adel: Anton Wolfgang Graf v. Faber-Castell, BDI-Präsident Dieter Kempf, Uwe Feser sowie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.Die Gäste erwartet ein buntes Unterhaltungsprogramm. Für Stimmung sorgen u.a.: Kabarettist Christoph Maul, Karnevalist Peter Kuhn und Norbert Knorr, singender Präsident der Karnevalsgesellschaft Nürnberger Trichter. Für die Gala-Prunksitzung sind noch Karten erhältlich: Einfach per Mail bestellen unter: karten@eibanesen.de oder an der Abendkasse ab 18 Uhr.Der MarktSpiegel verlost für die Große Gala-Prunksitzung mit Verleihung der Eibanesen-Perle am Freitag, 15. Februar 2019 (18.30 Uhr), im Gesellschaftshaus Gartenstadt (Buchenschlag1, Nürnberg) fünf mal zwei Eintrittskarten. Einfach online mitmachen hier auf der MarktSpiegel-Homepage oder beim Facebook-Auftritt des MarktSpiegels. Jeweils die Gewinnfrage beantworten. Teilnahmeschluss in beiden Fällen ist der 14. Februar 2019, 14 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich informiert. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook.