Holleri noch mal ! !

Nürnberg : actcenter e.V. |

Das Allerbeste vom Ensemble Stilblüten

Mit diesem besonderen Abend verabschiedet sich das ENSEMBLE STILBLÜTEN in eine voraussichtlich etwas längere kreative Pause ...

Da die Aufführungsrechte aktuell seitens des LORIOT Verlages nicht verlängert werden, zeigen wir ein vorerst letztes Mal ein absolutes BEST OF der zwei Programme "Holleri du Dödl du" und "Es saugt und bläst der Heinzelmann".

Insbesondere auch unsere vielen treuen langjährigen Stammgäste möchten wir sehr herzlich einladen, noch einmal mit uns zu jodeln, zu kunstpfeifen, zu jaulen und über den Härtegrad von Frühstückseiern zu diskutieren.



LORIOT Liebhaber generell sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, diese charmante und nun schon seit vielen Jahren höchst erfolgreiche Revue zu erleben.



In bewährter Weisen zelebrieren die 4 SchauspielerInnen Andreas Herden, Tatjana Grumbach, Luna Mittig und Ralf Ahlborn die schönsten Sketche des Großmeisters des feinsinnigen Humors in szenischer Lesung.

Die sparsame und wohldosierte Szenerie lässt viel Raum für den eigentlichen Schatz des Herrn von Bülow: die unvergleichlichen Pointen und den geistreichen Wortwitz sowie die zeitlosen Konstellationen an Typen, die er kreierte.



Loriot alias Vicco von Bülow, im gesegneten Alter, doch natürlich viel zu früh verschieden – einer der letzten großen wahrhaftigen Humoristen und Ikone ganzer Generationen.

