Hundeerziehung heute - warum nicht alle Wege nach Rom führen

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Donnerstag, 26. April 2018, 19 Uhr, gibt es im Tierheim Nürnberg eine kostenlose Informationsveranstaltung rund um das Thema Hundeerziehung.

Seit geraumer Zeit jagt eine Fernsehreportage über den Umgang mit Hunden die nächste. Auch das Tierheim-Team will dieses Thema in der nächsten Informationsveranstaltung aufgreifen und darüber sprechen (ganz ohne Werbeunterbrechung), wie es denn aussieht mit der Hundeerziehung heute und warum nicht alle Wege nach Rom führen. Als Referentin ist an diesem Abend die sehr erfahrene und zertifizierte Hundetrainerin CorinaFundel vom Hundezentrum Pro Canem zu Gast.Achtung die Platzanzahl ist begrenzt – bitte Voranmeldung an: Jürgen Vogt j.vogt@tierheimnuernberg.de oder 0911- 919 89 63.