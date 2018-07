In den Schulferien: MarktSpiegel verlost fünf Familienpakete für das Fürthermare

FÜRTH (pm/vs) - Für alle In-und Outdoor-Fans, die während der Sommerferien zuhause bleiben, DER Urlaubstipp: Wer beinahe grenzenloses Bade- und Wellnessvergnügen sucht, ist im Fürthermare goldrichtig.

Sommerprogramm

Familienpakete zu gewinnen

Das Mehrgenerationenbad besteht unter anderem aus den Elementen Spaßbad, Therme, Saunalandschaft sowie dem großen Sommerfreibad. Alleine letzteres enthält unter anderem vier Becken (Sportbecken, Bewegungsbecken, Erlebnisbecken und Planschbecken), zwei Rutschen, eine Spiel- und Liegewiese, den „Mallorquinischen Beach-Bereich“ mit Strandliegen und Sonnenschirmverleih sowie Beachvolleyball-Plätzen und einem Gastrobereich.Während der Schulferien gibt es zudem ein spezielle Angebote mit Urlaubsfeeling.• Sonntag, 12. August, 14 bis 18 Uhr: „Ferien Poolparty“ für die ganze Familie.• Sonntag, 26. August, 14 bis 18 Uhr: „Nestlé Schöller Erlebnistag“ mit cooler Musik• Freitag, 7. September, 19 bis 1 Uhr: „Lange Sommer Saunanacht“ mit sinnlichen Wellnessangeboten• Sonntag, 9. September, 14 bis 18 Uhr: „Piraten Poolparty“ mit spannenden Aktionen für alle Nachwuchs-SeeräuberZum Start in die großen Sommerferien verlost der MarktSpiegel fünf „Sommer-Familienpakete“. Diese gelten für einen beliebigen Tag in den Sommerschulferien 2018 (maximal zwei Erwachsene und drei Kinder) für die komplette Wasserlandschaft und das Sommerfreibad. Außerdem ist jeweils noch ein aufblasbarer Wasserball dabei. Wer mitmachen will, muss zuerst unsere Gewinnfrage beantworten: „In welchem Jahr ist das Fürthermare eröffnet worden?“Antwort A: 1897Antwort B: 1957Antwort C: 2007Wer die richtige Antwort weiß (Rechtsweg ist ausgeschlossen), schickt eine E-Mail unter gewinnspiel@marktspiegel.de (Betreffzeile Fürthermare). Natürlich kann man auch direkt auf der MarktSpiegel-Homepage mitmachen. Einsendeschluss ist der 7. August.