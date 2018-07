Nürnberg : Klara Kirche |

*****Irish Folk and more zum Bardentreffen 2018*****

traditionell am Sonntag um 17.00 Uhr vor der Klarakirche.



Flott, fetzig, berührend wie immer!

Wir freuen uns auf viele alte Bekannte und auch neue Zuhörer, die wir auf eine musikalische Reise durch Irland mitnehmen.

Lassen Sie sich mit Harfe, Geige, Gitarre, Banjo (neu aus Irland!), Akkordeon, Flöte, Bass, Cajon und unseren bezaubernden Stimmen zum Ausklang des Bardentreffens auf die grüne Insel entführen.