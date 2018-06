Jubelfeiern bei Fußball WM 2018: Bei gefährlichem Spiel zeigt die Polizei die rote Karte

REGION (pm/nf) - Morgen (14. Juni 201)8 beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Damit zwischen Fußball-Begeisterten und weniger am Fußball Interessierten ein entsprechendes Fairplay herrscht, gibt die mittelfränkische Polizei einige Tipps zum Verhalten bei Jubelfeiern mit anschließendem spontanen Autokorso.

Damit die Fans sicher bei Ehrenrunden mit dem Auto unterwegs sind, sollten folgende Punkte beachtet werden:Wer sich während der Fahrt aus dem Fenster oder Schiebedach lehnt, um besser die großen Fahnen schwingen zu können, sich auf Karosserieteile wie z. B. die Motorhaube setzt oder bei offenen Cabrios auf das Heckteil, gefährdet nicht nur seine Gesundheit, sondern im Falle eines Unfalls auch seine Versicherungsansprüche. Im Übrigen ist für die ordnungsgemäße Besetzung des Fahrzeuges der Fahrzeugführer verantwortlich.Dadurch können Fußgänger zu Schaden kommen oder auch der Fahnenschwenker selbst, wenn er z. B. einen Mast (Laterne, Verkehrszeichen usw.) übersieht oder der Oberleitung der Straßenbahn zu nahe kommt.Die freie Sicht des Fahrers muss vorhanden sein und darf nicht durch Fahnen, Schals usw. beeinträchtigt sein.Ein Autokorso jubelnder Fußballfans ist von Rechts wegen eine übermäßige Straßennutzung und bedarf der Erlaubnis der Verkehrsbehörde. Ist die Verkehrsbehörde vor Ort nicht vertreten, trifft die Polizei die notwendigen Maßnahmen und legt die erforderlichen Auflagen fest. Sie könnte den Korso sogar auflösen.Bei aller Freude gelten weiterhin die Regeln des Straßenverkehrs und der gegenseitigen Rücksichtnahme auf unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Auch bei Schrittgeschwindigkeit und in Feierlaune müssen die Verkehrsregeln eingehalten werden. Ein Autokorso hat nicht automatisch Vorfahrt und ist auch an roten Ampeln wartepflichtig! Wenn schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren wird, Fahnen usw. einholen und anschnallen.Die mittelfränkische Polizei will kein Spielverderber sein, wird aber bei ,,gefährlichem Spiel" die rote Karte zeigen und bei Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten konsequent einschreiten und für einen geordneten Ablauf von Autokorsi sorgen.Alle Fans werden um Fairplay gebeten, sich an die Verkehrsregeln zu halten und den Weisungen der Polizei Folge zu leisten. ,,Nur so ist Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitbürger gewährleistet und Ihre Feierlaune wird nicht durch Unfälle getrübt". Anwohner bittet die Polizei um Verständnis, dass einerseits die Lärmbelästigungen jubelnder Fans nicht gänzlich vermeidbar sein werden und die Feiernden andererseits, dass Autokorsi gerade nachts auch nicht übermäßig lange geduldet werden können.