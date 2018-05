Karten für die Gartenausstellung auf Schloss Weißenstein zu gewinnen!

POMMERSFELDEN (pm/vs) - Vom 31. Mai bis 3. Juni lockt die „Gartenlust auf Schloss Weißenstein“ nach Pommersfelden

Karten zu gewinnen

Rund 190 ausgezeichnete Aussteller haben ihr Kommen zugesagt, darunter auch sehr viele Pflanzenstände. Diese Gartenausstellung wird nun organisiert von den Machern der „Gartenlust auf Schloss Dürrenmungenau“, ebenfalls einer der großen fränkischen Gartenausstellungen und von der „Gartenlust auf Schloss Rüdenhausen“, beide sehr zeitig im Jahr.Es lebt damit nicht nur die Tradition großer Gartenausstellungen auf Schloss Weißenstein in Pommersfelden fort, sondern es hat sich aus den Änderungen auch ein starker Schub nach vorne in Qualität und Quantität ergeben. Es wird auch die Geländeeinteilung überarbeitet, um auch bei schlechten Wetterbedingungen optimale Verhältnisse für Besucher und Aussteller zu schaffen und vor allem das Rahmenprogramm erweitert.Mehrere ausgezeichnete Live-Musik-Gruppen spielen täglich im Gelände, den Besuchern werden Walking-Acts und vor allem ein sehr großes Kinderprogramm mit einem Mitmach-Zirkus geboten. Besondere Bedeutung wird dem Vortrags- und Workshop-Programm beigemessen. Täglich finden mehrere Vorträge von speziellen Fachleuten und dazu noch floristische Workshops statt. Die neuen Veranstalter sind der Ansicht, dass der im Vorjahr noch geforderte Eintrittspreis von € 10,00 zu hoch ist. Trotz der Verbesserung der Veranstaltung wurde der Eintrittspreis wieder auf € 9,00 gesenkt.Die neuen Veranstalter sind extrem erfahren und bieten mit ihren sehr erfahrenen Personal und der umfangreichen Logistik die Gewähr dafür, dass den Besuchern wieder eine der schönen und großen Gartenausstellungen Deutschland geboten wird (Näheres unter www.gartenlust.eu, 31. Mai bis 3. Juni, Eintrittspreis € 9,00, Dauerkarte € 16,00).Der MarktSpiegel verlost zehnmal zwei Eintrittskarten, die an einem beliebigen Tag vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 eingelöst werden können. Eine Teilnahme ist via E-Mail möglich unter gewinnspiel@marktspiegel.de oder direkt auf dieser Homepageseite. Teilnahmeschluss ist der 23. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.