Kindergartenbasar Herbst 2018 in Laufamholz

Nürnberg : Evang. Gemeindehaus Heilig-Geist-Kirche |

Im Evangelisches Gemeindehaus Am Doktorsfeld 13, Laufamholz

findet am Samstag, 20.Oktober 2018

von 10:00 bis 12:00 Uhr

der Kindergartenbasar Herbst 2018 statt.

Schwangere mit Mutterpass können schon

ab 9.30 Uhr einkaufen.

Verkauf von Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 152, Spielsachen, Kinderfahrrädern etc. Keine Schuhe!!!

!!! Kleidung nach Größen sortiert!!! MIT KUCHENVERKAUF

Veranstalter: Elternbeiräte des evangelischen Kindergartens Laufamholz und Rehhof

Kontakt:

eb-laufamholz@gemeindeverein-laufamholz.de(Handy 0170-5013464)



WIR arbeiten mit EASY BASAR.



Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.



Warenannahme

Freitag, 19.Oktober 2018 zwischen12:00 - 15:00 Uhr

ev. Gemeindehaus in Nürnberg-Laufamholz, Am Doktorsfeld 13



Warenabholung und Auszahlung des Verkaufserlös:

Samstag, 20.Oktober 2018 zwischen 14:00 - 15:00 Uhr



Die ev. Kindergärten erhalten 20 Prozent des Verkaufserlöses