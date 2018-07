Kinostart "Ein Lied in Gottes Ohr"

Nürnberg : Cinecitta |

NÜRNBERG (pm/ak) - Was kommt dabei heraus, wenn ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam eine Band gründen?



"Ein Lied in Gottes Ohr" erzählt von dem mäßig erfolgreichen Musikproduzenten Nicolas, der mit einer Band aus einem Rabbi, einem Priester und einem Imam den musikalischen Olymp erklimmen will – bis die talentierten Gottesvertreter sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Ohne jegliches Moralaposteln pikst "Ein Lied in Gottes Ohr" in jedes religiöse Wespennest und nimmt uns mit großer Lust an der Provokation und noch mehr herzhaftem Humor mit auf eine höllisch komische, musikalische Irr- und Abenteuerfahrt.