Klaus Schamberger: Fei ieberhabbs ka Gschmarri!

Freitagsgschmarri +++ Die besten Radiokolumnen aus 35 Jahren jetzt als Buch



REGION (pm/nf) - Über 5.500 Sendeminuten in 35 Jahren: Mit seinem ,,Gschmarri zum Wochenende" verwöhnte Klaus Schamberger bis Ende 2017 seine große Stammhörerschaft einmal wöchentlich im BR-Radio. Seine besten Glossen aus dieser Reihe gibt es jetzt auch in Buchform.

Ob Gedanken zur fränkischen ,,Mendalidääd", zum Nürnberger Christkindlesmarkt oder zu Pilgerwanderungen am Walberla – Klaus Schamberger nimmt aufs Korn, was das fränkische Kulturgut ausmacht: Die Bergkirchweih, Schafkopf-Abende im Wirtshaus, Franken- Derbies... – humorvoll, spitzbübisch komisch, kritisch und manchmal sogar ,,bollidisch".Am 3. April 2019 um 19.30 Uhr in der Bücherstube Zirndorf, Nürnberger Straße 32b, 90513 Zirndorf. Der Eintritt beträgt 15 Euro (inkl. Buffet). Karten gibt es im VVK in der Bücherstube Zirndorf unter Tel. 0911/9606191 oder per Mail an info@buecherstube-zirndorf.de.Die rund 60 Glossen aus 35 Jahren Sendezeit ,,Gschmarri zum Wochenende" sind im ars vivendi verlag erschienen.Klaus SchambergerFreitagsgschmarriDie besten Radiokolumnen aus 35 JahrenKlappenbroschur176 SeitenISBN 978-3-7472-0008-714,00 Euro