Kochen ist easy: Meet and Greet mit Jimi Blue Ochsenknecht!

Jimi Blue Ochsenknecht (26) ist nicht nur der jüngste Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht, sondern selbst ein im deutschsprachigen Raum bekannter Schauspieler und Musiker. Dass Jimi Blue kochen kann, hat er unter anderem in der Koch-Show „Grill den Henssler“ unter Beweis gestellt, als er bei einem Auftritt den Profikoch Steffen Henssler mit seinem Menü schlagen konnte. 2018 nahm Jimi Blue an der elften Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil und begeisterte Millionen Fernsehzuschauer.Am 15. September 2018 kann man den Schauspieler persönlich im Thalia-Buchhaus CAMPE treffen. Gerne signiert er sein erstes Kochbuch.Der Eintritt ist frei!„KOCHEN IST EASY“Meet and Greet mitJimi Blue OchsenknechtSamstag, 15. September 201813 – 15 UhrThalia-Buchhaus CAMPE im 3. OG Karolinenstr. 53, 90402 Nürnberg