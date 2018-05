Konzert des Chorvereins Eintracht Boxdorf am 16.Juni 2018 - 18Uhr in Boxdorf,St.Thomas

Am Knappsteig 49

, Am Knappsteig 49 , 90427 Nürnberg DE

St. Thomaskirche , Am Knappsteig 49 , 90427 Nürnberg DE

Nürnberg : St. Thomaskirche |

„Wandern durch Franken mit Wein und Gesang“



Herzerfrischende Chorbeiträge, Streicherklänge und dazu ein erlesener Tropfen aus dem Frankenland – Geselligkeit ist Trumpf beim Sommerkonzert des Chorvereins Eintracht Boxdorf. Entsprechend dem Motto des Konzertes - „Wandern durch Franken mit Wein und Gesang“- erklingen heitere Melodien wie zum Beispiel „Das Lied der Franken“ oder „Wochenend und Sonnenschein“ oder „Wo man singt, da lass dich nieder“. Versüßt wird das Ganze mit fränkischem Sekt. Musikalische Gäste sind die Liedertafel Großgründlach (Ltg. Andreas König) und „Violinissimo“ das Suzuki-Ensemble der Musikschule Fürth (Ltg. Frank Richter).



Das Konzert findet statt am 16. Juni 2018 um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Thomas, Am Knappsteig 49, 90427 Boxdorf. Der Eintritt beträgt 10 €.