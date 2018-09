Nürnberg : St. Georgskirche Kraftshof |

Herzliche Einladung zum einem Konzert am Wahltag!

18.00 Uhr am 14. Oktober in der St. Georgskirche Kraftshof mit Werken von Cimarosa, Holst, Mozart und Weber.

Leitung Frau Christel Opp



Eintritt frei