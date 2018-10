Kult! VIP-Bodyguard Althof lädt zum Fight of the Night

NÜRNBERG (mask) - Handfeste Action & feines Essen, dafür steht die legendäre Dinner-Box-Gala ,,Fight of the Night" von Deutschlands bekanntestem VIP-Bodyguard Peter Althof. Es ist wieder soweit!

Am 27. Oktober (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr) steigen im noblen Nürnberger Hotel Maritim Attila ,,The Tarzan" Nagy gegen Giovanni ,,The Thunderman" Rijkaard und Prinz Lorenzo gegen Ercan Tuncel in den Ring. Althof ist sicher: ,,Das werden heuer super Kämpfe! Das Motto ist diesmal ,Royal" – weil Prinz Lorenzo ein echter Prinz aus Togo ist." Der Kampf des Europa- und Weltmeisters in fünf Verbänden dürfte das Highlight des Abends werden.Im Rahmenprogramm die Sensation: das Irish- und Steptanz-Duo Yvonne Mampe & Felicitas Babari. ,,Die steppen zu ,Hells Bells' von AC/DC, sowas hast du noch nicht gesehen", verspricht Althof. Das Event ist fast ausverkauft, wenige Karten gibt es noch: (0911) 22 22 44.