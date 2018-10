Kultur im Pellerhaus: fiasco classico

NÜRNBERG (pm/nf) - Seit die Altstadtfreunde den Pellerhof rekonstruieren, laden sie in unregelmäßigen Abständen zu sorgfältig ausgewählten Kulturveranstaltungen ein. Abwechslung und Qualität werden dabei groß geschrieben und so überraschen sie das Publikum immer wieder mit ihren Angeboten.

Am Samstag, 13. Oktober 2018, werden die Türen für musikalische Comedy der besonderen Art geöffnet. Fiasco classico tritt mit seinem Programm „Schön, dass Sie da sind!“ ab 19.30 Uhr im Foyer des ehemaligen Renaissancehauses auf und der beeindruckende Hof bildet das „Bühnenbild“. Manch einer mag bei fiasco classico an die berühmte Korbflasche des Chianti denken... , doch weit gefehlt! Fiasco classico – das sind vier exzellente Saxophonisten, allesamt Meister ihres Instruments, die mit Lust und Laune auf der Bühne agieren, das Publikum mit viel Charme, jeder Menge Witz und herausragendem Können begeistern und den Gästen zu jeder Zeit das Gefühl geben: Schön, dass Sie da sind!Konzert, Theater, Klassik, Unterhaltungsmusik: Günter Priesner, Andreas Baur, Dirk Eidner und Heymo Hirschmann lassen mit ihrem musikkabarettistischen Talent alle Grenzen verschwinden. Aus der Bachschen „Aír" entsteht ein absurdes Spektakel, eine triviale Bierzeltmelodie wird in ein seriöses Streichquartett überführt. Für manch traditionsbewussten Hörer klassischer Musik endet der Abend vielleicht tatsächlich in einem Fiasko, wer sich aber auf das grenzüberschreitende Spiel der Musiker einlässt, wird einen höchst vergnüglichen und kurzweiligen Abend in unvergleichlichem Ambiente erleben.Konzert fiasco classicoSchön, dass Sie da sind!Samstag 13. Oktober 2018, 19.30 UhrPellerhof, Egidienplatz 23Eintritt: 18 EuroTickets in der Geschäftsstelle der Altstadtfreunde (Weißgerbergasse 10, 90403 Nürnberg), telefonische Reservierung möglich. Telefon 09 11 / 50 72 36 0.