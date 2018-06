Kunst Menu II ist serviert

Nürnberg : LeonArt |

St. Leonhard (li) In der Galerie LeonArt laden die Künstler Gerhard Hacker, Luitgard Wießner, Mary Sych und Ursula Hofmann-Wörner zum Kunst Menu II bis 12. August ein.



Das Menu setzt sich aus Glas (Mary Sych), Tusche (Gerhard Hacker), Acryl (Ursula Hofmann-Wörner) und Pigmenten (Luitgard Wießner) zusammen und mundete bei der Vernissage köstlich.



Ernst Jocher vom Kunst- und Kulturforum St. Leonhard hielt die Eröffnungsrede. Er selbst macht Architekturfotografie und wird seine eigene Ausstellung "Alles nur Fassade" im Anschluss in den hellen und luftigen Räumen der Galerie präsentieren. Er darf stolz sein auf sein ehrenamtliches Engagement für den Stadtteil St. Leonhard. Nachdem ein türkischer Supermarkt schloss, kam es zu einem Leerstand. Ernst Jocher entwickelte einen Vorschlag zur Nutzung der Räume und sprach bei der Stadt Nürnberg vor. Die Besitzerin stellte die Räume begeistert kostenlos zur Verfügung, die Stadt übernahm die Kosten für die Instandsetzung. Seit vier Jahren bereichert die Galerie nun neben der Villa Leon und zwei anderen Ateliers die Szene im Stadtteil.



In diesen schönen Räumen kommen die Objekte wirklich zur Geltung. Unsere Fotos zeigen die Künstlerinnen/den Künstler jeweils vor ihren Objekten und Ernst Jocher mit Blick in die Ausstellung. Öffnungszeiten sind Freitag 16.00 bis 20.00 UHr, und Sonntag, 14.00 bis 18.00 Uhr.