KUNSTSTÜCKE - Malerei von Mara Ruehl & Dorothea Koch

Herzliche Einladung zur Vernissage und Ausstellung vom Freitag, 12. Oktober 2018 um 19 Uhr bis Sonntag, 14. Oktober 19 Uhr

„Suche nach Ruhe! Aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit.“(Friedrich Schiller)Die Veränderung ist ein unabdinglicher und immer vorhandener Teil unseres gesamten menschlichen Daseins. Wandlung findet immer und überall statt. Wir können Sie natürlich passiv beobachten und einfach geschehen lassen. Verändern lassen sich nicht die sich wandelnden Situationen, in denen wir uns befinden. Aber der Wechsel des eigenen Blickwinkels darauf, lässt sie uns anders erfahren.Nichts verändert sich bis wir uns selbst verändern - und dann ändert sich alles.Die konstruktivistisch-expressiven Arbeiten von Mara Ruehl strahlen in intensiven, leuchtenden Farben mit weichen Verläufen und bilden dabei optisch einen starken Kontrast zu den surrealistischen Book-Art Collagen Dorothea Kochs.Beide Künstlerinnen vereint ihr gemeinsames Thema der Veränderung. Die Werke zeigen Metamorphosen in sehr unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksweisen als immerwährenden Teil des Lebens und der Zeit.

Vernissage:

Freitag, 12. Oktober 19 Uhr

Öffnungszeiten:

Samstag, 13. Oktober 16-19 UhrSonntag, 14. Oktober 14-19 Uhr

Ort:

Atelier Mara RuehlMuggenhofer Straße 4290429 Nürnberg