Lebenskunst als Thema der antiken Philosophenschulen

Philosophische Soiree mit Robert ZimmerDie Philosophie hat, spätestens seit Michel Foucault, das Thema Lebenskunst wiederentdeckt. Dabei stützen wir uns auf Vieles, was in der Philosophie der Antike zu den zentralen Anliegen der Ethik gehörte.Anders als in der neuzeitlichen Moralphilosophie geht es dabei um das Bewusstwerden einer Lebensform, die in den großen Philosophenschulen, wie den Peripatetikern, Stoikern und Epikureern, viele gemeinsame Merkmale aufweist. Der Vortrag verfolgt die beiden wichtigsten Formen der antiken Lebenskunst: die spirituelle, kontemplative Seite, die mit dem Konzept der „Seelenruhe“ verbunden ist; und die lebenspraktische Seite, die sich in Ratschlägen zu klugem Sozialverhalten niederschlägt.Robert Zimmer studierte Philosophie und Anglistik in Saarbrücken und Düsseldorf und lebt als freier Sachbuchautor mit dem Schwerpunkt Philosophie in Stuttgart. Er ist Mitherausgeber von Aufklärung & Kritik und Redakteur des Philosophiemagazins der blaue reiter.