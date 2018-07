Leichtathletik-DM! Der MarktSpiegel verlost 100 Tickets

NÜRNBERG (pm/nf) - Leichtathletik-Spitzensport kehrt nach Nürnberg zurück. Die Deutschen Meisterschaften waren 2015 ein voller Erfolg. Vom 21. bis 22. Juli 2018 werden im Nürnberger Max-Morlock-Stadion wieder die besten Deutschen Springer, Werfer und Läufer um die besten Plätze kämpfen. Und: Wir verlosen 100 Eintritts-Tickets für den Samstag, 21. Juli.

100 Eintrittskarten zu gewinnen!

Es geht um die finale EM-Qualifikation. Wie auch 2015 wird eine Disziplin-Entscheidung auf dem Hauptmarkt - direkt im Herzen Nürnbergers - fallen, wenn dort bereits am 20. Juli, bei freiem Eintritt die ersten Deutschen Meister 2018 im Kugelstoßen ermittelt werden. Rund zwei Wochen später finden für Deutschlands Top-Athleten in Berlin die Heim-Europameisterschaften (6. bis 12. August) statt. Die DM-Finals in Nürnberg bieten also die letzte Chance, sich für die EM im eigenen Land zu qualifizieren. Olympiasieger Thomas Röhler, Weltmeister Johannes Vetter (beide Speerwerfen), die Weltmeisterschaftsdritte Pamela Dutkiewicz (100m Hürden) sowie die Europameister Max Heß (Dreisprung) und Cindy Roleder (100m Hürden) werden bei der DM in Nürnberg erwartet.Der MarktSpiegel verlost für die Leichtathltik-DM am 21. Juli 2018 im Max Morolock Stadion 50 x 2 Eintrittskarten. Sie wollen dabei sein? Dann beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage ,,In welchem Stadion findet die Deutsche Leichtathletik Meisterschaft statt?“ per E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „Leichtathletik“ als Betreff). Auch auf der MarktSpiegel-Facebookseite oder gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage ist eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 17. Juli 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.