Lesestoff für den Urlaub: Die besten Tipps für Bella Italia

NÜRNBERG (pm/nf) - Mit Nicoletta de Rossi bei einem Glas Wein in der Kulturlounge im Thalia-Buchhaus CAMPE (Karolinenstraße) nach Venedig und Sizilien reisen. Im Gepäck hat die gebürtige Venezianerin, die seit knapp 20 Jahren in Nürnberg lebt, ihre brandneuen ADAC-Reiseführer über Venedig und Sizilien.

Besuchen Sie mit Nicoletta de Rossi ihre Lieblingsorte in der Lagunenstadt und lernen Sie die besonderen Orte auf der größten Insel Italiens kennen. Mit den Tipps, Anregungen und Einblicken in die Mentalität der Italiener und der richtigen Portion Gelassenheit, wird der Urlaub im Belpaese zu einem Genuss.Eintritt: 10 €. Infos und Reservierung unter Tel: 0911 99208-84, service.campe@thalia.de und www.thalia.de.„Bella Italia:Der Norden und der Süden“Ein Abend mit der Journalistin undAutorin Nicoletta de RossiDonnerstag, 28. Juni 2018, 18:30 Uhr.Beliebt, preisgekrönt oder einfach nur spannend, lustig oder auch romantisch, die beste Gelegenheit sich sich mit dem Jugendbuch-Quartett und mit den neuesten Tipps in den Urlaub schicken zu lassen. Oder einfach bei einem coolen Getränk literarisch ins Wochenende in der Kulturlounge im 3. OG im Thalia-Buchhaus CAMPE zu starten.Der Eintritt ist frei!Infos unter Tel: 99208-84, service.campe@thalia.de und www.thalia.de„Young Adult – Mit den neuen Jugendbüchern in den Urlaub“ - präsentiert von den jungen Buchexperten.Freitag, 29. Juni 2018, 17 Uhr.