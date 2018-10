Lieder ohne Worte - Fest der Klassischen Gitarre

Nürnberg : Fembohaus |

Im Fembohaus findet das Fest der klassischen Gitarre unter dem Motto „Lieder ohne Worte“

Schubert, Mendelssohn-Bartholdy, Chopin, Schumann, Bruch, statt.



Musik und Poesie sind besonders in der Romantik miteinander verbunden. Es war gerade der Reiz mit Musik Gefühle, Worte, Erzählungen auszudrücken. So entstanden die „Lieder ohne Worte“, Intermezzi, bildhafte Klangkunst, beredte Klänge...



Samstag, 20.10.2018, 20 Uhr



Schubert (u.a. Arpeggione), Schumann, Bruch (aus 8 Stücke für Vl, Vla., Git)



Valerie Rubin, Violine (Prof. an der Musikhochschule Nürnberg)

Martin Timphus, Viola (Bamberger Symphoniker)

Klaus Jäckle, Gitarre



Sonntag, 21.10.2018, 17-18 Uhr



Mendelssohn-Bartholdy, Chopin, Tschaikowsky, Mertz



Duo Esculando:

Anna Lenda, Violoncello

Klaus Jäckle, Gitarre



Eintrittspreis je Konzert 20,- EUR/ Ermäßigte 15,-

Freie Platzwahl, Vorverkauf über reservix.de und an allen bekannten Vvk-Stellen



Veranstalter: Klaus Jäckle, www.classicalguitar.de

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Nürnberg – Kulturreferat, Saitenwirbel e.V., Dr. Junger Saiten, sowie dem Stadtmuseum Fembohaus







Mit herbstlichen Grüßen,

Klaus Jäckle





----

www.classicalguitar.de



Klaus Jäckle

Fürther Str. 12

90429 Nürnberg



0911/ 6473169

0179/ 6192264

