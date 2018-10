Love the waste – Ausstellung

Nürnberg : Metro |

In Deutschland landen jährlich mindestens 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Zeit etwas zu ändern! Denn Lebensmittelretter kann jeder werden. Wie, das zeigt die Ausstellung „Love The Waste – verteilen statt verschwenden“, die die Tafeln in Deutschland und die Metro AG gemeinsam konzipiert haben. Lasst uns lernen, unsere Lebensmittel wieder zu lieben. Damit möglichst viele Menschen die Ausstellung ansehen können, tourt sie als Wanderausstellung durch diverse Städte in Deutschland und macht auch in Nürnberg Halt.



Weitere Termine und Infos unter www.tafel.de/love-the-waste/