MarktSpegel verlost 50 Plätze fürs PALAZZO Nürnberg am 14. November

NÜRNBERG (mask) - Frankens TV-Starkoch Alexander Herrmann hat wieder gezaubert: Der MarktSpiegel durfte vorab kosten, was sein PALAZZO in den kommenden vier Monaten den Gästen serviert!

50 Plätze für den 14. November zu gewinnen

Am 3. November 2018 feiert die Dinner-Show im Spiegelpalast an der Bayernstraße wieder Premiere – und verspricht eine gelungene Kombination aus erstklassiger Unterhaltung und Haute Cuisine. Hauptgang heuer: Coq au Vin vom Maishähnchen im Rotweinsud pochiert mit Trüffel-Maronenpüree, Rotweinjus, Kartoffelgratin, wildem Brokkoli, Schalotten und Nussbutterhollandaise. Zum Dessert gibt's klassische Zitronentarte mit weißem Zimteis und Baiser.Auch 2018/19 werden im Nürnberger PALAZZO wieder 1.500 Gläser, 2.000 Teller und 4.000 Besteckteile benötigt, 15.000 Tassen Kaffee gekocht und 20.000 Flaschen Mineralwasser getrunken...Der MarktSpiegel verlost 50 Plätze fürs PALAZZO Nürnberg von Alexander Herrmann!Die Gewinner erwarten: Sektempfang, die neue Dreieinhalb-Stunden Dinner-Gala „Kuriositäten“ und das spektakuläre 4-Gang-Menü. Wert pro Karte über 100,- Euro!Die (25x2) Plätze sind für die Show am Mittwoch, 14. November, reserviert. Zur Teilnahme einfach bis spätestens Sonntag, 4. November, 23:59:59 Uhr, die Antwort auf die folgende Gewinnfrage hier als Kommentar posten:Wie heißt die neue Show in Alexander Herrmanns PALAZZO?Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Viel Glück!P.S.: Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook.