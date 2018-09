Marktspiegel verlost 10 Karten für top Hip-Hop & R&B Event

CEYDAM MUSIC arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit sehr talentierten Künstlern zusammen, welche bereits eine Vielzahl von nationalen und internationalen Erfolgen vorweisen können. Dieser Event bringt alle diese lokal ansässigen Künstler aus Hip-Hop, R&B, Soul und Pop auf eine Bühne.

Die CEYDAM MUSIC LABEL PARTY verbindet ein Konzert mit einer Party und findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. CMLP Vol.1 war mit über 200 Gästen eine tolle Premiere. Der Besucher soll das Gefühl bekommen, Teil dieser Veranstaltung zu sein.CIHATBRAK'LULBooYaRico CalienteLisaDeine GenerationMr. Lewis7.32DJ D-CutzWir verlosen 5x2 Karten für Samstag den 22. September in Veitsbronn. Sie wollen dabei sein? beantworten Sie uns die Gewinnspielfrage:Wie viele Gäste waren bei der Premiere dabei?Alternativ können Sie auch auf Facebook teilnehmen indem Sie kommentieren.Teilnahmeschluss ist der 21. September 2018. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt und persönlich per E-Mail oder Nachricht benachrichtigt.Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook.