MarktSpiegel verlost 20 Freikarten für die "Gartenlust" auf Schloss Jägersburg

EGGOLSHEIM (pm/vs) - Bereits zum 4. Mal findet vom 7. bis 9. September die ebenso beliebte wie erfolgreiche Ausstellung „Gartenlust auf Schloss Jägersburg“ bei Forchheim statt.

Freikarten zu gewinnen

Sie hat sich, die Größe und die Qualität der Aussteller betreffend, ständig fortentwickelt. Heuer sind es an die 100 Verkaufsaussteller mit facettenreichen Angeboten. Der wunderschöne Innenhof, die Parterre-Innenräume des Schlosses und der Park bieten wieder eine stimmungsvolle Kulisse für diese „Gartenlust“.Viele Gärtner bieten ihre qualitativ hochwertigen Pflanzen genau zu Beginn der herbstlichen Pflanzzeit an, dazu kommen Verkäufer von Garteneinrichtung, -werkzeug und -accessoires ebenso wie Produzenten von Schmuck- und Textildesign, Kunsthandwerker und Verkäufer von besonderer Kulinarik. Fachvorträge und Live-Musik sorgen dafür, dass sich die Besucher lange im Gelände aufhalten, genießen, flanieren, sich informieren und vor allem einkaufen können. Die Öffnungszeiten sind an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Im Eintrittspreis inbegriffen ist die Teilnahme am gesamten Rahmenprogramm.Der MarktSpiegel verlost für seine Leserinnen und Leser zehnmal zwei Freikarten, die an einem beliebigen Tag gültig sind. Wer mitmachen möchte, schreibt unter dem Stichpunkt „Gartenlust“ eine Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet unsere Frage: „Auf welchem Schloss findet die aktuelle Gartenlust statt?“ Natürlich kann auch gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage teilgenommen werden. Einsendeschluss ist der 3. September 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden. Sie erhalten ihren Gutschein vor Ort, nachdem sie sich ausgewiesen haben.