MarktSpiegel verlost 3 Alben mit Weihnachtsklassikern von Angelo Kelly & Family

Die "Kelly Family" war in den 90er Jahren sehr erfolgreich. Damals stand Angelo Kelly, der jüngste Sprössling der legendären Kellys, mit seinen Eltern und seinen 6 Geschwistern auf der Bühne - heute musiziert er mit seiner eigenen Familie!

2010 stiegen Angelo Kelly und seine Familie in einen Wohnwagen ein und fuhren los. Quer durch Europa und zwar 3 Jahre lang. Schließlich fanden sie ihr Glück in Irland, wo die Familie Kelly heute lebt und musiziert. Hier entstand auch das Weihnachtsalbum "Irish Christmas". Inspiriert von den irischen Wurzeln der Familie bringen Angelo, seiner Frau Kira und die 5 gemeinsamen Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William den Fans die irischeWeihnachtstradition näher.Am 19. Dezember 2018 bringen ARGO Konzerte Angelo Kelly & Family nach Nürnberg in die Meistersingerhalle. Um sich vorher gut einstimmen zu können, verlosen wir 3x das Album "Irish Christmas".Wer gewinnen möchte, muss hier oder auf Facebook unsere Quiz-Frage beantworten: „Wie viele Kinder haben Angelo und Kira Kelly?" Teilnahmeschluss ist der 7. November 2018. Die Gewinner werden am 8. November 2018 per Zufallsprinzip gezogen und persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist immer ausgeschlossen. Unsere Gewinnspiele stehen in keinem Zusammenhang mit Facebook.