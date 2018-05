MarktSpiegel verlost Familienkarten für Mittelalterspektakel auf Burg Rabenstein

AHORNTAL (pm/vs) - Historienfreunde aufgepasst: Vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 hat jedermann die Möglichkeit, sich auf eine spannende Zeitreise zu begeben.

Familienkarten zu gewinnen

Dabei lockt die faszinierende Welt des Mittelalters.Geboten wird ein umfangreiches Programm von Aktionskünstlern und Gauklern, mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe, Puppentheater und Gauklerschule für die Kinder und jeweils eine Feuershow am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Händler und Handwerker wie Schmiede, Korbmacher, Drechsler, Bader und viele andere geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters. Natürlich dürfen Kinder und Erwachsene sich auch selbst in diesen Handwerken, beispielsweise beim Weben, Schmieden und Holzgestalten versuchen. Eine besondere Attraktion für Jung und Alt bieten auch die mehrmals täglich stattfindenden Bogenschießturniere, bei denen sich die Marktbesucher im Bogenschießen beweisen können. Für die Kinder sorgt zusätzlich ein handbetriebenes Holzkarussell für viel Spaß und Unterhaltung. Musik spielt die mittelalterliche Gruppe „Viesematente“.Die Markteröffnung erfolgt am Donnerstag um 12 Uhr durch den Herold. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Die Familienkarte (2 Kinder, 2 Erwachsene) kostet 20 Euro. Eintritt für Kinder unter Schwertlänge (1 Meter) ist frei.Der MarktSpiegel verlost für den Mittelaltermarkt 25 Familienkarten (maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder). Jede Karte ist an einem beliebigen Tag (31. Mai bis 3. Juni 2018) gültig. Wer mitmachen will, schickt eine E-Mail unter gewinnspiel@marktspiegel.de (Rabenstein im Betreff). Oder noch einfacher gleich hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken. Einsendeschluss ist der 24. Mai 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.