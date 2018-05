MarktSpiegel verlost Freikarten für Konzert der Amigos in Nürnberg

NÜRNBERG (tom) – Am 25. Mai (19.30 Uhr) gastieren die Amigos, das erfolgreichste Schlager-Duo Europas, in der Nürnberger Meistersingerhalle. Gemeinsam mit ARGO Konzerte verlosen wir zehn mal zwei Eintrittskarten.

Karl-Heinz und Bernd Ulrich sind absolute Superstars der Schlagerszene. Unter ihrem Künstlernamen „Amigos“ haben die bodenständigen und heimatverbundenen Brüder sagenhafte 100 Goldene und Platinauszeichnungen sammeln können. Diese Flut an Edelmetall feiern sie nun mit ihrem neuen Album „Zauberland“ und der 2018-er Tour „Amigos GOLD”. Und sie feiern sie zusammen mit ihrem Fans. Denn: „Was wären wir ohne unsere Fans! Ihnen verdanken wir, dass wir so erfolgreich unterwegs sein dürfen.“Wer sich den Auftritt der Amigos in der Meistersingerhalle nicht entgehen lassen möchten, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „Amigos“ in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist der 16. Mai, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.