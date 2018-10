Marktspiegel verlost Tickets für 'The Irish Folk Festival 2018' in der Meistersingerhalle

Wer sich mit irischer Kultur auskennt, der weiß: Musik, Tanz und Gesang sind der Stoff aus dem Träume sind. Sie kennen keine Grenzen.

Bisher waren die Beziehungen zwischen Irland und England vom irischen Nationalismusbestimmt und seit dem Brexit ist dieser Zustand plötzlich auf den Kopf gestellt. DieIren strebten nach Unabhängigkeit und das mit gutem Grund. Als Gastarbeiter warensie ein notwendiges Übel und täglichem Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt.Diese bittere Erfahrung und auch ein ungebrochener Stolz, waren Stoff für viele Lieder.Lieder, die um Unabhängigkeit, Revolution und Wiedervereinigung kreisten, gingen unsin Europa unter die Haut. Was wird aus diesen Liedern, wenn plötzlich die Engländer dieIren nicht mehr haben wollen?Das Irish Folk Festival zeigt seit 45 Jahren wo Irland wirklich hingehört. Es gehört nach Europa. Sollte es bald wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik geben, dann werden die alten Lieder mit noch mehr Inbrunst gesungen werden. Die erneute Trennung wird schmerzen und daran erinnern, dass man einst in einem Land ohne Grenzen lebte. Dass das Leben in einer Welt ohne Grenzen lebenswerter ist, daran will die „Music knows no borders“ Tourdieses Jahr erinnern.Das Irish Folk Festival macht am Mittwoch, 30. Oktober Station in der Nürnberger Meistersingerhalle . Wir verlosen 3 mal 2 Tickets!Freuen können Sie sich auf:CHRISTY BARRY & JAMES DEVITTDoolin music houseJOANNA HYDE & TADHG Ó MEACHAIRFolk for the foxesAILIE ROBERTSON’S TRADITIONAL SPIRITSA musical tribute to Scottish whiskyTHE OUTSIDE TRACKTradition with new wingsWer gewinnen möchte, muss hier oder auf Facebook unsere Quiz-Frage beantworten: "Wo findet das Irisch Folk Festival statt?" Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 24. Oktober 2018. Die Gewinner werden am 25. Oktober 2018 per Zufallsprinzip gezogen und persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist immer ausgeschlossen. Unsere Gewinnspiele stehen in keinem Zusammenhang mit Facebook.